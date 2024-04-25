Путин: Россия будет испытывать дефицит кадров, его нельзя восполнить мигрантами

Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов

Путин отметил, что властям нужны другие подходы для восполнения кадрового дефицита. Он предложил модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровизации

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, однако его нельзя восполнять за счет трудовых мигрантов — нужны другие подходы, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РБК вел трансляцию.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», — добавил Путин. Он подчеркнул, что такой подход проблему не решит.

«Нам нужны другие подходы», — отметил он. В частности, президент заявил, что во многих отраслях экономики, в том числе социальной и промышленной, потребуются модернизация, ввод в использование вычислительных данных и роботов.

В январе на недостаток квалифицированных работников пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий. Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара, с 1996 года.

В марте 2024 года Минтруд подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, прибывших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну. Проект предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России: в рамках оргнабора мигрант будет трудиться у конкретного работодателя.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, наибольший недостаток специалистов будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.