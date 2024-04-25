Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов
Россия в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, однако его нельзя восполнять за счет трудовых мигрантов — нужны другие подходы, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РБК вел трансляцию.
«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», — добавил Путин. Он подчеркнул, что такой подход проблему не решит.
«Нам нужны другие подходы», — отметил он. В частности, президент заявил, что во многих отраслях экономики, в том числе социальной и промышленной, потребуются модернизация, ввод в использование вычислительных данных и роботов.
В январе на недостаток квалифицированных работников пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий. Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара, с 1996 года.
В марте 2024 года Минтруд подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, прибывших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну. Проект предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России: в рамках оргнабора мигрант будет трудиться у конкретного работодателя.
До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, наибольший недостаток специалистов будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.
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