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Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов

Путин: Россия будет испытывать дефицит кадров, его нельзя восполнить мигрантами
Путин отметил, что властям нужны другие подходы для восполнения кадрового дефицита. Он предложил модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровизации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, однако его нельзя восполнять за счет трудовых мигрантов — нужны другие подходы, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РБК вел трансляцию.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», — добавил Путин. Он подчеркнул, что такой подход проблему не решит.

«Нам нужны другие подходы», — отметил он. В частности, президент заявил, что во многих отраслях экономики, в том числе социальной и промышленной, потребуются модернизация, ввод в использование вычислительных данных и роботов.

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Экономика
Владимир Путин

В январе на недостаток квалифицированных работников пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий. Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара, с 1996 года.

В марте 2024 года Минтруд подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, прибывших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну. Проект предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России: в рамках оргнабора мигрант будет трудиться у конкретного работодателя.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек, оценила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, наибольший недостаток специалистов будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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