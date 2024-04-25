Путин объяснил необходимость донастройки налоговой системы

Правительство вместе с деловыми общественными объединениями, регионами и парламентом работают над вопросом донастройки налоговой системы, заявил Путин. О необходимости изменений он заявил в послании Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

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Донастройка налоговой системы позволит улучшить инвестклимат в России, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы», — сказал он.

По его словам, правительство вместе с деловыми общественными объединениями, регионами и парламентом работают над этим вопросом, обсуждаются возможные параметры.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что конкретные предложения с бизнесом и парламентом планируется обсудить в середине мая, а принять соответствующие законопроекты — в весеннюю сессию (по 4 августа).

По словам министра, рассматривая предложения, правительство будет руководствоваться принципом справедливого налогообложения. Это «распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», и «формирование равных условий хозяйственной деятельности», то есть «борьба с налоговыми лазейками», пояснил он.

О том, что нужно модернизировать налоговую систему в России, Путин заявил в послании к Федеральному собранию в феврале.

В рейтинговом агентстве АКРА предполагают, что наиболее вероятный вариант реформы — это изменение параметров НДФЛ вместе с коррекцией ставок налога на прибыль. По его оценке, каждый процентный пункт роста налога на прибыль может увеличить поступления в бюджет на 0,2% ВВП, а такой же рост НДФЛ — на 0,15% ВВП в зависимости от доходной группы, которой коснется повышение.