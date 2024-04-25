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Экономика ,  
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Путин заявил, что власти видят, как преодолеть угрозы для экономики

Путин: власти понимают и видят угрозы экономике, но преодолеют их
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Власти России видят все угрозы, возникающие в области экономики, но смогут их преодолеть, заявил президент Владимир Путин, приехав на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК вел трансляцию выступления.

«Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем», — отметил глава государства.

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Фото:Александр Река / ТАСС

В январе Путин заявил, что экономика России стала первой в Европе по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Тогда он отметил, что Россию «со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе». Путин добавил, что российская экономика стала пятой в мире, уступив место Китаю, США, Индии и Японии.

В ходе съезда президент упомянул, что статистика первых месяцев 2024 года показывает хорошие темпы роста ВВП. Путин напомнил, что по итогам 2023 года уровень ВВП прибавил 3,6%.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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