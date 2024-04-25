Россиянин Петров отреагировал на решение суда экстрадировать его с Кипра в США

Россиянин Петров отреагировал на решение экстрадировать его с Кипра в США

Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Адвокаты россиянина Артура Петрова, которого суд на Кипре разрешил экстрадировать в США по обвинению в нарушении санкций, пока не решили, будут ли подавать апелляцию. Об этом заявил сам Петров, передает ТАСС.

«Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — сказал Петров.

Россиянина задержали на Кипре в августе 2023 года по запросу США и обвинили в нарушении санкций. Американское следствие обвиняет Петрова по 11 пунктам, в том числе в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. По некоторым из них грозит до 20 лет заключения. По данным Минюста США, россиянин также имеет гражданство Германии.

Американское ведомство утверждает, что Петров работает в российской компании Electrocom, которая поставляет критически важные электронные компоненты «для нужд российских промышленных предприятий». Следователи считают, что эта продукция может быть использована для снабжения военнослужащих России, в том числе в зоне военной операции на Украине.

По версии американского Минюста, Петров через подставные компании закупал в США микроэлектронику, а затем отправлял ее в Россию. Детали, как считает ведомство, применялись в российских беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, управляемых ракетах и устройствах связи.

В январе 2024 года окружной суд в Ларнаке отказал в экстрадиции Петрова по запросу Вашингтона. Однако Апелляционный суд в Никосии разрешил отправить россиянина в США. Новое решение, по словам Петрова, «не поддается объяснению», поскольку ранее суд признал экстрадицию незаконной.