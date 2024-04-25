 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россиянин Петров отреагировал на решение экстрадировать его с Кипра в США

Россиянин Петров отреагировал на решение суда экстрадировать его с Кипра в США
Сюжет
Война санкций
Фото: Miguel Villagran / Getty Images
Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Адвокаты россиянина Артура Петрова, которого суд на Кипре разрешил экстрадировать в США по обвинению в нарушении санкций, пока не решили, будут ли подавать апелляцию. Об этом заявил сам Петров, передает ТАСС.

«Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — сказал Петров.

Россиянина задержали на Кипре в августе 2023 года по запросу США и обвинили в нарушении санкций. Американское следствие обвиняет Петрова по 11 пунктам, в том числе в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. По некоторым из них грозит до 20 лет заключения. По данным Минюста США, россиянин также имеет гражданство Германии.

Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в обмане дольщиков на ₽47 млн
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Американское ведомство утверждает, что Петров работает в российской компании Electrocom, которая поставляет критически важные электронные компоненты «для нужд российских промышленных предприятий». Следователи считают, что эта продукция может быть использована для снабжения военнослужащих России, в том числе в зоне военной операции на Украине.

По версии американского Минюста, Петров через подставные компании закупал в США микроэлектронику, а затем отправлял ее в Россию. Детали, как считает ведомство, применялись в российских беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, управляемых ракетах и устройствах связи.

В январе 2024 года окружной суд в Ларнаке отказал в экстрадиции Петрова по запросу Вашингтона. Однако Апелляционный суд в Никосии разрешил отправить россиянина в США. Новое решение, по словам Петрова, «не поддается объяснению», поскольку ранее суд признал экстрадицию незаконной.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Кипр экстрадиция США санкции
Материалы по теме
Суд на Кипре разрешил экстрадицию в США россиянина Петрова
Политика
Нидерланды пояснили процедуру взаимодействия с ОАЭ по экстрадиции Промеса
Спорт
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Украинская бригада отвергла обвинения в сдаче позиций Политика, 14:11
Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы Политика, 13:59
В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе арбитров в Кубке УЕФА Спорт, 13:58
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина Спорт, 13:57
Названы популярные в Москве цифровые госуслуги в сфере градостроительства Город, 13:55
В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы Политика, 13:52
В Петербурге водитель врезался в разводившийся мост Общество, 13:47
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сенатор назвал решение Байдена по Афганистану «зеленым светом» Путину Политика, 13:43
Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов Экономика, 13:41
Гладков снял с должности главу Алексеевского округа Политика, 13:39
Кремль отнесся к решению Канады по российскому титану с пониманием Экономика, 13:38
В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC Бизнес, 13:29
Мошенники на удаленке: как не потерять деньги при работе с внештатником Pro, 13:27
Макрон предупредил о смерти Европы Политика, 13:23