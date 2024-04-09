ФАС завела дело против Альфа-банка из-за мелкого шрифта

Альфа-банк пообещал лучшие условия программы лояльности и бонусы за открытие счета, но условия и критерии оценивания указал мелким шрифтом и на короткий срок — это может ввести в заблуждение потребителей, посчитала ФАС

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ФАС завела дело против Альфа-банка из-за возможного нарушения рекламного законодательства, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

В рекламе говорилось о начислении баллов за открытие счета. Уточнение, что баллы начислят только за открытие первого счета, поместили мелким шрифтом в сноске на короткий промежуток времени. Кроме того, в одном из рекламных роликов Альфа-банк назвал свою программу лояльности лучшей, но объективные критерии сравнения услуги тоже оказались лишь ненадолго представлены мелким шрифтом в поясняющей сноске.

«Такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. ФАС оценит ролик АО «Альфа-банк» на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф», — добавили в ведомстве.

В январе ФАС обратила внимание на ненадлежащую рекламу дебетовой карты Альфа-банка и поручила прекратить ее распространять в том виде. Реклама содержала утверждение, что «все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно», но не были указаны «существенные условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию» и вводились в заблуждение.

В марте мелкий шрифт стал причиной дела против другой кредитной организации — Почта Банка. В рекламе последнего показывали привлекательные условия о процентной ставке по кредиту, но сведения о сроке, сумме и других условиях, влияющих на стоимость займа, были размещены мелким шрифтом. По закону, с прошлого октября данные о диапазоне значений полной стоимости кредита должны указываться до упоминания о процентных ставках. При этом шрифт не должен быть меньше того, которым указана ставка. Реклама Почта Банка содержала неполную информацию об условиях, определяющих стоимость кредита, посчитали в ФАС.

Согласно результатам опроса, 45% россиян хотя бы единожды замечали, что заявленная в рекламе процентная ставка по кредиту или займу не соответствовала действительности, а о полной стоимости продукта узнавали только на этапе заключения договора или после его подписания. Об этом сообщил маркетплейс «Выберу.ру». В 61% случаев в заблуждение россиян вводили рекламные баннеры в общественных местах.