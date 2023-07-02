Киев призвал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета

Евгений Балицкий (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины попросило лишить врио главы Запорожской области Евгения Балицкого мандата депутата Запорожского областного совета.

«Почему-то формально он [Балицкий] до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. Еще раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве осудили Балицкого за то, что он поддержал позицию российских властей и занял должность главы администрации во «временно захваченной части Запорожской области».

На сайте Запорожского облсовета Балицкий значится как действующий депутат, отмечает «Страна.ua». Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо тоже продолжает числиться депутатом городской рады Херсона.

Балицкий стал депутатом Запорожского областного совета в 1998 году на четыре года. Также он входил в его состав в 2010–2012 годах.

В 2012-м Балицкий был избран в Верховную раду от Партии регионов (он был ее членом с 2004 года) на тот момент действовавшего президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году он снова избрался в Раду и год спустя вошел во фракцию «Оппозиционный блок» (теперь запрещена на Украине). В 2019-м вновь участвовал в парламентских выборах как самовыдвиженец, но депутатское кресло не получил.

В сентябре 2022 года Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, Балицкого назначили временно исполняющим обязанности главы региона.