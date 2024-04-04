В Херсонской области ВСУ ударили дронами по грузовику с продуктами, двое погибли

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по грузовику, который перевозил продукты и воду для жителей села Бабино Херсонской области, погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — написал он.

«Пассажир машины» выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, после чего его атаковали вторым дроном.

Алексеенко добавил, что еще один удар ВСУ нанесли, когда на место происшествия прибыли люди, чтобы помочь.

В начале марта 2024 года ВСУ атаковали два грузовика, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области.

Сначала они ударили FPV-дронами, после чего открыли огонь из реактивной системы залпового огня. Один водитель тогда получил ранение, его доставили в больницу.