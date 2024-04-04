В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по грузовику, который перевозил продукты и воду для жителей села Бабино Херсонской области, погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — написал он.
«Пассажир машины» выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, после чего его атаковали вторым дроном.
Алексеенко добавил, что еще один удар ВСУ нанесли, когда на место происшествия прибыли люди, чтобы помочь.
В начале марта 2024 года ВСУ атаковали два грузовика, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области.
Сначала они ударили FPV-дронами, после чего открыли огонь из реактивной системы залпового огня. Один водитель тогда получил ранение, его доставили в больницу.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ