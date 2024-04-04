 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику

В Херсонской области ВСУ ударили дронами по грузовику с продуктами, двое погибли
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по грузовику, который перевозил продукты и воду для жителей села Бабино Херсонской области, погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений», — написал он.

«Пассажир машины» выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, после чего его атаковали вторым дроном.

Алексеенко добавил, что еще один удар ВСУ нанесли, когда на место происшествия прибыли люди, чтобы помочь.

ВСУ нанесли удар по грузовикам с углем в Харьковской области
Политика
Фото:GancheVga / Telegram

В начале марта 2024 года ВСУ атаковали два грузовика, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области.

Сначала они ударили FPV-дронами, после чего открыли огонь из реактивной системы залпового огня. Один водитель тогда получил ранение, его доставили в больницу.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Теги
Херсонская область ВСУ дроны погибшие Андрей Алексеенко
Материалы по теме
За ночь над двумя областями России сбили пять дронов
Политика
Над Тульской областью сбили два дрона
Политика
Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Валюты, крипта, акции: большой разбор инструментов инвестора в 2024 году Pro, 11:41
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику Политика, 11:37
Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков Спорт, 11:24
В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1 Общество, 11:22
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения Общество, 11:13
Где и как найти сотрудника, который будет «работать за семерых» Pro, 11:12
«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA Бизнес, 11:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами Общество, 10:59
Россия второй раз объявила в розыск украинского националиста Корчинского Политика, 10:58
Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита Инвестиции, 10:56
Зачем Amazon подписала контракт с ютубером на $100 млн Pro, 10:53
В Подмосковье из-за сильного ветра упали более 160 деревьев Общество, 10:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку Общество, 10:44