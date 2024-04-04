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Военная операция на Украине ,  
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В Новой Каховке дрон сбросил взрывчатку на бригаду монтеров и скорую

Алексеенко: два ремонтника погибли в результате атаки дрона в Новой Каховке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Новой Каховке украинский дрон сбросил мину на ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Один из рабочих погиб на месте, еще двоих затащили в подъезд, написал он. Машина скорой помощи, прибывшая на место, также попала под удар. Медики не пострадали, однако, пока обстрел продолжался, на месте умер еще один монтер.

«Выжил только их бригадир — он в тяжелом состоянии», — заключил Алексеенко.

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
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Фото:aakherson / Telegram

После начала военной операции приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 4 апреля 2024 года над Тульской и Белгородской областями России сбили пять дронов.

В Кремле заявили, что атаки ВСУ на российские территории требуют от спецслужбы повышенной готовности и мобилизованности.

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Теги
Андрей Алексеенко Херсонская область Новая Каховка ВСУ
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