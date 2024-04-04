В Новой Каховке дрон сбросил взрывчатку на бригаду монтеров и скорую
В Новой Каховке украинский дрон сбросил мину на ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Один из рабочих погиб на месте, еще двоих затащили в подъезд, написал он. Машина скорой помощи, прибывшая на место, также попала под удар. Медики не пострадали, однако, пока обстрел продолжался, на месте умер еще один монтер.
«Выжил только их бригадир — он в тяжелом состоянии», — заключил Алексеенко.
После начала военной операции приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В частности, в ночь на 4 апреля 2024 года над Тульской и Белгородской областями России сбили пять дронов.
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