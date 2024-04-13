Власти Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле Алешек

Губернатор Сальдо: при обстреле Алешек в Херсонской области погиб человек

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Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь, заявил Сальдо.

6 апреля ВСУ обстреляли пять округов Херсонской области, в том числе Алешкинский. Была повреждена линия электропередачи, 2,8 тыс. жителей пяти поселков округа остались без света. В Алешках в результате обстрела повреждения получили две школы, о пострадавших не сообщали.

Летом 2023 года украинские военные выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по дому главы администрации Алешек Георгия Журавко. Дом был разрушен, чиновник не пострадал.