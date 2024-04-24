Суд в Чехии осудил россиянина за попытку продать в Россию Mercedes

Россиянин в Чехии попытался продать в Россию Mercedes и попал под суд

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Суд в чешском городе Теплице оштрафовал гражданина России Владимира Лихутина на 300 тыс. крон (почти 1,2 млн руб.) за попытку экспортировать иномарки в Россию в мае 2022 года, сообщило издание České noviny.

Суд решил, что предприниматель нарушил международные санкции, пытаясь продать в России BMW, Mercedes-Benz и Audi. У Лихутина сняли со счетов 3,3 млн крон (примерно 130 млн руб.), которые ему успели перевести покупатели в рамках сделок. Суд также запретил ему заниматься продавать автомобили в течение 20 месяцев.

Сам бизнесмен, постоянно живущий с Чехии, заявил, что больше не занимается автомобильной торговлей. Суд отказался забрать у него разрешение на постоянное место жительство в стране.

Решение суда в силу еще не вступило, прокуратура его обжаловать не будет, а защита предпринимателя еще обсудит возможность подать апелляцию со своим клиентом.

Чехия рассматривает возможность продления запрета на выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) россиянам и белорусам, мера может стать бессрочной.

Запрет для россиян Чехия ввела сразу после начала российской военной операции на Украине, в июне 2022 года она продлила его действие до марта 2023-го, а потом до марта нынешнего года. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.