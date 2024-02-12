В Чехии предложили бессрочно продлить запрет на выдачу виз россиянам

Запрет на выдачу виз и ВНЖ действует уже около двух лет и может стать бессрочным. Исключения составляют гуманитарные случаи, а также если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС

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Чехия рассматривает возможность продления запрета на выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) россиянам и белорусам, пока мера действует до 31 марта того года. С соответствующим предложением выступил МИД страны, передает Forum 24, мера может стать бессрочной.

Запрет для россиян Чехия ввела сразу после начала российской военной операции на Украине, в июне 2022 года она продлила его действие до марта 2023-го, а потом до марта нынешнего года. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

В марте прошлого года запрет распространили и на белорусов, не имеет значения, есть ли у них гражданство другой страны.

Forum 24 перечисляет несколько случаев, когда получение визы или ВНЖ все же возможно: например, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС либо иностранца, имеющего чешский ВНЖ. Для белорусов также сохраняется возможность получить визу для обучения, если оно оплачивается стипендией со стороны Чехии, ЕС или международной организацией. Еще одно исключение составляют те заявители, чье пребывание «отвечает интересам Чешской Республики» и это подтвердил МИД страны.

В сентябре 2022-го Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означало повышение визового сбора за шенгенскую визу с €35 до €80. Кроме того, ЕС решил усложнить сам процесс выдачи виз.

Среди рекомендаций консульствам были положения о возможности давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе туристам; увеличивать время рассмотрения анкет на визы с 15 до 45 дней для более тщательной проверки; требовать предоставления дополнительных документов.

В этом году Еврокомиссия предложила повысить размеры визовых сборов на 12%. Согласно законопроекту плата за оформление шенгенской визы для взрослых вырастет до €90, для детей — до €45.