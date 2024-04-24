Генпрокурор предложил устранить дисбаланс денежного довольствия военных

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации предложил рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы.

«Необходимо устранить дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы. Соответствующие предложения направлены председателю правительства и в Совет безопасности», — сказал Краснов.

Как сообщило в мае 2023 года Минобороны, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет зарплата военнослужащих по контракту в зоне военной операции составляет от 204 тыс. руб. в месяц. Самую большую зарплату получает заместитель командира взвода — командир отделения — от 242 тыс. руб. в месяц.

Одновременно с этим военнослужащие, служащие в Белгородской области, получают меньше, поскольку регион не входит в зону военной операции на Украине, несмотря на регулярные обстрелы, атаки беспилотников и попытки прорваться через границу со стороны диверсантов.

Так, Белгородскую область охраняют батальоны территориальной обороны. В июле 2023 года в них вошли около 3 тыс. человек.

В апреле того же года глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что правовой статус отрядов теробороны и народных дружин, которые действуют в «прифронтовых регионах», до конца не урегулирован и остается «крайне ограниченным» — в частности, они не имеют права на ношение и применение оружия. Многие из них не заключили контракт с Минобороны, а, значит, не считаются участниками военной операции на Украине.

В сентябре военные Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб.