Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества

Журналиста наградили орденом за «самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Корреспондент, работавший в зоне военной операции с февраля 2022 года, погиб 19 апреля при атаке FPV-дрона

Семён Еремин (Фото: СК России)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего в зоне военной операции на Украине военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича», — написано в документе.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в результате атаки FPV-дрона. Последний репортаж журналиста вышел в середине апреля и был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

42-летний журналист освещал военный конфликт России и Украины с февраля 2022 года.

В Кремле заявили, что Вооруженные силы Украины сознательно убивают российских журналистов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал произошедшее большой трагедией.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить виновных в гибели журналиста и привлечь их к уголовной ответственности. В СК заявили, что Еремин одним из первых военных корреспондентов прибыл работать в Донбасс.