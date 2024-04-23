 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества

Сюжет
Военная операция на Украине
Журналиста наградили орденом за «самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Корреспондент, работавший в зоне военной операции с февраля 2022 года, погиб 19 апреля при атаке FPV-дрона
Семён&nbsp;Еремин
Семён Еремин (Фото: СК России)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего в зоне военной операции на Украине военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича», — написано в документе.

Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина
Политика
Дмитрий Песков

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в результате атаки FPV-дрона. Последний репортаж журналиста вышел в середине апреля и был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

42-летний журналист освещал военный конфликт России и Украины с февраля 2022 года.

В Кремле заявили, что Вооруженные силы Украины сознательно убивают российских журналистов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал произошедшее большой трагедией.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить виновных в гибели журналиста и привлечь их к уголовной ответственности. В СК заявили, что Еремин одним из первых военных корреспондентов прибыл работать в Донбасс.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Военная операция на Украине орден Мужества журналист
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина
Политика
Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина
Политика
Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Здоровая эффективность: почему врач сегодня — это советник по долголетию Отрасли, 11:34
Один из самых побеждающих тренеров в истории НХЛ вернулся в «Баффало» Спорт, 11:29
Лучшая теннисистка России заявила, что скучает по родине Спорт, 11:28
Как силовики в Молдавии встречали делегатов съезда в Москве Политика, 11:28
Меньше шума: что ищет бизнес в корпоративных коммуникациях Отрасли, 11:22
Как мировое соглашение поможет решить банкротный спор Pro, 11:21
«Ведомости» узнали о планах Arenadata привлечь на IPO до ₽5 млрд Инвестиции, 11:20
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Haval привезет в Россию новый внедорожник H5. Первые фото Авто, 11:19
Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков Политика, 11:18
Доступная роскошь. Где и как купить премиальную одежду за разумные деньги Life, 11:17
Силовики в Молдавии не остановили вторую часть участников съезда в Москве Политика, 11:14
«Тинькофф» назвал возможную оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции Инвестиции, 11:10
В Таиланде сократят срок пребывания в стране без визы для россиян Общество, 11:07
Родные заявили о проблемах с возвратом в Колумбию тел погибших на Украине Политика, 11:06