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Политика ,  
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Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат

В Польше во время учений НАТО Saber Strike погиб испанский соладт

Во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне Бемово-Писке в Польше погиб испанский капрал, об этом сообщила пресс-служба армии Испании в X.

«Несчастный случай произошел во время тактических учений с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

Соболезнования семье погибшего выразили глава испанского правительства Педро Санчес и руководитель Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В Польше умер второй солдат, попавший под гусеницы в ходе учений НАТО
Политика
Фото:Kacper Pempel / Reuters

В начале марта в Польше в ходе учений НАТО гусеничная машина наехала на двоих солдат, оба скончались. Инцидент произошел на полигоне в волости Дравско-Поморске.

25 марта в ходе учений с подрывом тротила погибли двое саперов 5-го Тарновскогорского химического полка. На следующий день в результате схода лавины умер еще один польский военнослужащий во время учений в горных районах.

27 марта в пресс-службе польского Минобороны сообщили, что остановили все военные учения с применением взрывчатых веществ и боевой техники.

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Теги
Польша Минобороны Польши учения НАТО погибший
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