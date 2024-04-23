В Польше во время учений НАТО Saber Strike погиб испанский соладт

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат

Во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне Бемово-Писке в Польше погиб испанский капрал, об этом сообщила пресс-служба армии Испании в X.

«Несчастный случай произошел во время тактических учений с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

Соболезнования семье погибшего выразили глава испанского правительства Педро Санчес и руководитель Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В начале марта в Польше в ходе учений НАТО гусеничная машина наехала на двоих солдат, оба скончались. Инцидент произошел на полигоне в волости Дравско-Поморске.

25 марта в ходе учений с подрывом тротила погибли двое саперов 5-го Тарновскогорского химического полка. На следующий день в результате схода лавины умер еще один польский военнослужащий во время учений в горных районах.

27 марта в пресс-службе польского Минобороны сообщили, что остановили все военные учения с применением взрывчатых веществ и боевой техники.