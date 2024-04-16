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Политика ,  
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В Финляндии в конце апреля начнутся учения НАТО

Финляндия проведет учения НАТО Arrow 24 с 26 апреля по 14 мая
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

В Финляндии с 26 апреля по 14 мая на полигоне Похьянканка в Ниинисало пройдут учения НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте сухопутных войск страны.

«Цель учений — укрепить сотрудничество и совместимость механизированных сил с союзниками, а также развить способность получать международную помощь и оказывать поддержку принимающей стране», — сказано в сообщении. Учения также должны «развить совместное применение огня силами обороны» членов НАТО.

Всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек, большинство из которых призывники. Численность международных сил из Великобритании, Латвии и Эстонии составит около 300 человек.

В учениях будут задействованы авиация ВВС, британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache, от Эстонии направят бронемашины CV9035, а основной техникой латвийских войск на учениях станут штурмовые танки Scimitar и бронетранспортеры Spartan.

В Финляндии у границы с Россией появится дополнительный штаб НАТО
Политика
Фото:Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее газета Iltalehti сообщила, что в Миккели создается дополнительный штаб сухопутных войск НАТО. Город находится примерно в 140 км от границы с Россией. В мирное время в нем будут планировать и проводить учебную деятельность альянса.

Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля. 11 апреля президент страны Александр Стубб призвал НАТО быть менее «воинственным» в риторике о России и вместо этого начать готовить свои армии к потенциальному конфликту с Москвой.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет территориальных претензий к странам НАТО и она не собирается вступать в конфликт с военным блоком.

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Теги
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