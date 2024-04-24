Над Воронежской областью сбили реактивный дрон

Средства ПВО и силы РЭБ уничтожили беспилотник реактивного типа над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны позднее уточнило, что аппарат сбили около 23:00 мск. В регионе с 21:50 мск действует опасность атаки дронов. Аналогичные сигналы запущены в Курской и Белгородской областях, в последней сбили два беспилотника.

Воронежская областью регулярно подвергается атакам дронов. В частности, вечером 17 апреля средства ПВО и РЭБ подавили в Воронеже украинский дрон. В результате падения аппарата повреждение получило промышленное здание, возгорание ликвидировали на площади около 200 кв. м.