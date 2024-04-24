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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили реактивный дрон

Губернатор Гусев: в Воронеже сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО и силы РЭБ уничтожили беспилотник реактивного типа над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны позднее уточнило, что аппарат сбили около 23:00 мск. В регионе с 21:50 мск действует опасность атаки дронов. Аналогичные сигналы запущены в Курской и Белгородской областях, в последней сбили два беспилотника.

Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Воронежская областью регулярно подвергается атакам дронов. В частности, вечером 17 апреля средства ПВО и РЭБ подавили в Воронеже украинский дрон. В результате падения аппарата повреждение получило промышленное здание, возгорание ликвидировали на площади около 200 кв. м.

Над Воронежской областью сбили реактивный дрон
Над Воронежской областью сбили реактивный дрон

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Теги
Воронежская область беспилотники Минобороны Александр Гусев
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