В правительстве сообщили, что не прорабатывают идею объединения регионов

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — пояснил вице-премьер. По его словам, такие регионы необходимо объединять с соседними, чтобы экономить деньги на содержание бюрократического аппарата и выравнять социальное положение населения в субъектах.

Хуснуллин уточнил, что его слова не официальная позиция, которая согласована с правительством, а лишь частное мнение.

Позже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что решения о слиянии нескольких регионов могут принимать только их жители. Слова Хуснуллина он назвал неожиданными для такого высокопоставленного чиновника. По мнению Гольдштейна, подобные вопросы должны решаться на уровне президента страны и премьер-министра.