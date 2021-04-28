В правительстве сообщили, что не прорабатывают идею объединения регионов
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса объединения регионов в ходе заседаний правительства. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера.
«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — сказал представитель вице-премьера.
Ранее, 27 апреля, Хуснуллин в ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола на тему «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» назвал неправильным принцип административно-территориального деления России.
Зампред правительства указал, что стране не нужны 85 регионов.