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В правительстве сообщили, что не прорабатывают идею объединения регионов

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Global Look Press)

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса объединения регионов в ходе заседаний правительства. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — сказал представитель вице-премьера.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее, 27 апреля, Хуснуллин в ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола на тему «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» назвал неправильным принцип административно-территориального деления России.

Зампред правительства указал, что стране не нужны 85 регионов.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — пояснил вице-премьер. По его словам, такие регионы необходимо объединять с соседними, чтобы экономить деньги на содержание бюрократического аппарата и выравнять социальное положение населения в субъектах.

Хуснуллин уточнил, что его слова не официальная позиция, которая согласована с правительством, а лишь частное мнение.

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Позже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что решения о слиянии нескольких регионов могут принимать только их жители. Слова Хуснуллина он назвал неожиданными для такого высокопоставленного чиновника. По мнению Гольдштейна, подобные вопросы должны решаться на уровне президента страны и премьер-министра. 

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