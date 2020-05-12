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Политика ,  
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Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. С соответствующим заявлением в среду, 13 мая, планируют выступить врио губернаторов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству Архангельской области, и подтвердил второй собеседник, близкий к властям региона. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем с соответствующим объявлением выступят Цыбульский и Бездудный, уточнил один из собеседников РБК. Также, по его словам, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году, сказал источник РБК.
 

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК. А цена не нефть сейчас невысокая, отмечает он.

РБК направил запросы в пресс-службы губернаторов НАО и Архангельской области.

О том, что в Кремле рассматривают возможность объединения НАО и Архангельской области, РБК сообщал 2 апреля. В этот день глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым «регионам-матрешкам». НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Другие «матрешки» — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.

Основными причинами запускаемого процесса объединения двух регионов являются политические, но существуют также и экономические, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Во-первых, Ненецкий автономный округ — это самый малочисленный российский регион, и его проблема заключается в том, что при невысокой численности населения в условиях арктической зоны сложно создавать полноценные органы власти. Когда регион обладает большей мощью в переговорных процессах с теми же инвесторами, то у него и больше возможностей в решении социальных вопросов — в этом смысле результат может быть более позитивным, когда НАО и Архангельская область объединятся, рассуждает Климанов.

«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна (в случае объединения регионов)», — считает эксперт.

Наконец, по его словам, объединив НАО и Архангельскую область, можно упростить формирование адекватной системы управления Северным морским путем: «НАО — это десятая часть Севморпути, в то время как Архангельская область претендует на роль форпоста», — заключает собеседник РБК.

В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области
Политика
Александр Цыбульский

«Причины объединения двух регионов, на мой взгляд, прежние: перераспределить часть финансовых потоков на Архангельскую область, вырвав регион из числа тяжелых дотационников — его госдолг порядка 30 млрд. руб., по соотношению объема госдолга к ВРП регион в седьмом десятке», — говорит политолог Екатерина Курбангалеева. «Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса, — объединение регионов», — добавляет она.

Для Архангельской области объединение несет надежду на улучшение состояния региона, в то время как для НАО это больная тема, так как для жителей округа автономность, самобытность и независимость — непреложная ценность, считает эксперт.

Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддержали инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносить законопроект должен президент. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

В разные годы были объединены несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Теги: НАО, Архангельская область, Александр Цыбульский
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