Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. С соответствующим заявлением в среду, 13 мая, планируют выступить врио губернаторов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству Архангельской области, и подтвердил второй собеседник, близкий к властям региона. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем с соответствующим объявлением выступят Цыбульский и Бездудный, уточнил один из собеседников РБК. Также, по его словам, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году, сказал источник РБК.



Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК. А цена не нефть сейчас невысокая, отмечает он.

РБК направил запросы в пресс-службы губернаторов НАО и Архангельской области.

О том, что в Кремле рассматривают возможность объединения НАО и Архангельской области, РБК сообщал 2 апреля. В этот день глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.