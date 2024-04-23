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Военная операция на Украине ,  
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Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

Проект помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате США
Сюжет
Военная операция на Украине

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в сенате США, передает Bloomberg. Инициативу поддержали 80 сенаторов, против высказались — 19. Теперь верхняя палата должна одобрить или отклонить законы.

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Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Законопроект, который палата представителей конгресса США согласовала 20 апреля, предусматривает $26 млрд для Израиля, $60,84 млрд для Украины, а также $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю», в том числе около $2 млрд на поддержку Тайваня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». МИД России предупредил, что одобрение закона усугубит мировые кризисы. В Кремле отметили, что новый пакет помощи не изменит ход военной операции.

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву.

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Теги
США военная помощь Украина Сенат США Израиль
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