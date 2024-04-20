Захарова заявила, что военная помощь США усугубит мировые кризисы

Решение США о выделении помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону усугубит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, помощь Киеву — «спонсирование террористической деятельности», Тайваню — вмешательство во внутреннюю политику Китая, а Израилю — «прямая дорога к эскалации» на Ближнем Востоке.

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку. Ситуация на Ближнем Востоке, где больше полугода идет война Израиля и движения ХАМАС, обострилась еще сильнее 13 апреля, когда Иран атаковал Израиль. Тель-Авив нанес ответный удар. Москва призвала стороны к сдержанности.

Законопроект, который палата представителей конгресса США согласовала 20 апреля, предусматривает $26 млрд для Израиля, $60,84 млрд для Украины, а также $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю», в том числе около $2 млрд на поддержку Тайваня. Москва осуждает оказание военной помощи Киеву.