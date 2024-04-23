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Общество ,  
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Аксенов предложил возложить ответственность за мигрантов на работодателей

Глава Крыма Аксенов предложил ужесточить миграционную политику в России
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов (Фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым)

В России следует ужесточить миграционную политику, это необходимо для обеспечения безопасности граждан страны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что местные власти собираются выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства.

«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию», — объяснил Аксенов.

Он также предложил возложить ответственность за «все случаи недостойного поведения и нарушение порядка» мигрантами на работодателя и распространить ее на весь срок работы иностранцев в России. «Речь не идет об ущемлении чьих-то прав, нужно просто поступать по справедливости», — уточнил глава Крыма.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

15 апреля в Крыму на полгода запретили предоставлять иностранцам работу в 35 отраслях экономики в регионе на основании патентов. В список вошли производство пищевых продуктов, сбор и утилизация отходов, оптовая и розничная торговля, растениеводство и животноводство, добыча полезных ископаемых, обработка древесины. Иностранцам также запретили участвовать в издательской деятельности, съемке кинофильмов и телепередач, работать в библиотеках, архивах, музеях.

Кроме того, в начале апреля МВД внесло на рассмотрение правительства проект закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных лиц и лиц без гражданства. В частности, документ предлагает сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года, введение биометрической идентификации личности при въезде в Россию, усиление контроля за работодателями.

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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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