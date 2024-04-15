В Крыму иностранцам запретили работать в торговле и еще 34 сферах бизнеса

Общественная библиотека в Евпатории (Фото: Сервер Амзаев / Global Look Press)

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий на полгода предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

В указе перечислены 35 видов экономической деятельности, к которым запрещено привлекать трудовых мигрантов. В список вошли, например:

производство пищевых продуктов и напитков;

сбор, обработка и утилизация отходов;

оптовая и розничная торговля (исключение — продажа автомобилей и мотоциклов);

растениеводство и животноводство;

рыболовство;

добыча полезных ископаемых;

обработка древесины.

Согласно указу, иностранцам также запрещено участвовать в издательской деятельности, съемке кинофильмов и телевизионных передач, работать в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <...> Трудовая миграция должна стать более контролируемой», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что правоохранительные органы в Крыму выявили более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них около ста незаконно работали.

Аксенов подчеркнул, что нарушители закона должны «гарантированно выдворяться за пределы России». Он рассказал, что власти Крыма до 1 мая планируют подготовить законодательные инициативы об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.

Вопрос ужесточения миграционного законодательства в России начал активно обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвиняются граждане Таджикистана. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).