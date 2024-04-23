ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске

Теракт в Брянске, по данным ФСБ, готовил гражданин России, являющийся сторонником украинских националистов. Задание на теракт он получил от запрещенной в России террористической организации, у задержанного также нашли взрывчатку

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Сотрудники ФСБ предотвратили в Брянске теракт, который готовился сторонником украинских националистов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, был задержан гражданин России, «исповедующий украинскую националистическую идеологию». Он готовил диверсионно-террористический акт по заданию запрещенной в России террористической организации, заявили в ФСБ.

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, добавили в ведомстве.

В отношении россиянина завели уголовное дело по статьям о пособничестве террористической деятельности и об участии в деятельности террористической организации — ч. 3 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.

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11 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении еще одного теракта — в одной из московской синагог. Теракт планировал устроить иностранец 2002 года рождения, уроженец одной из стран Средней Азии. По данным спецслужбы, на родине задержанный отбывал наказание «за совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. При обыске у задержанного нашли самодельное взрывное устройство.

Позже раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное Давид Карпов рассказал, что организатора теракта ликвидировали недалеко от синагоги.