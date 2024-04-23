 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске
Теракт в Брянске, по данным ФСБ, готовил гражданин России, являющийся сторонником украинских националистов. Задание на теракт он получил от запрещенной в России террористической организации, у задержанного также нашли взрывчатку
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили в Брянске теракт, который готовился сторонником украинских националистов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, был задержан гражданин России, «исповедующий украинскую националистическую идеологию». Он готовил диверсионно-террористический акт по заданию запрещенной в России террористической организации, заявили в ФСБ.

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, добавили в ведомстве.

В отношении россиянина завели уголовное дело по статьям о пособничестве террористической деятельности и об участии в деятельности террористической организации — ч. 3 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.

ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке
Политика
Фото:Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

11 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении еще одного теракта — в одной из московской синагог. Теракт планировал устроить иностранец 2002 года рождения, уроженец одной из стран Средней Азии. По данным спецслужбы, на родине задержанный отбывал наказание «за совершение преступления общеуголовного характера» и в это время установил контакты с осужденными за террористическую деятельность. При обыске у задержанного нашли самодельное взрывное устройство.

Позже раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное Давид Карпов рассказал, что организатора теракта ликвидировали недалеко от синагоги.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Брянск ФСБ теракт Украина
Материалы по теме
В число главных страхов россиян вошли теракты, аварии и нашествие мышей
Общество
Максим Никулин оценил безопасность в цирке после теракта в «Крокусе»
Технологии и медиа
Краснов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Шойгу заявил о планах повысить интенсивность ударов по логистике Украины⁠ Политика, 13:14
Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за угрозы безопасности Общество, 13:12
Протестующие перекрыли трассу между Арменией и Грузией у озера Севан Общество, 13:07
Аксенов заявил, что Крыму никакие «сухопутные операции» не угрожают Политика, 13:01
Китай возразил против планов США ввести санкции в отношении банков Политика, 12:58
В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов Общество, 12:48
На Украине возмутились переходом дочери Тутберидзе в академию Монреаля Спорт, 12:47
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Pro, 12:46
«Мосгаз» предупредил о росте штрафов за нарушения с газовым оборудованием Недвижимость, 12:46
Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телесигналом Политика, 12:44
Полиция Молдавии напомнила о штрафах за георгиевскую ленту на 9 Мая Политика, 12:42
Как бороться с наводнениями и их последствиями Индустрия 4.0, 12:42
Мигрант, который на машине преследовал девушек в Челябинске, извинился Общество, 12:36
«Сбер» рекомендовал выплатить за 2023 год рекордные дивиденды в ₽750 млрд Инвестиции, 12:32