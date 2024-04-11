ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте Вооруженных сил в Донецке

ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке

Шесть граждан одной из стран Центральной Азии собирались совершить теракт на объекте Вооруженных сил в Донецке. Их деятельность координировали с украинской стороны, утверждают в ФСБ

Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки, планировавшей устроить теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке, сообщили в ведомстве.

В группу, планировавшую теракт, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии, заявили в спецслужбе. «Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», — утверждают в ФСБ (цитата по ТАСС).

По месту проживания боевиков изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

Накануне, 10 апреля, ФСБ отчиталась о задержании жительницы Запорожской области, которую заподозрили в подготовке теракта против российских военнослужащих по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По версии спецслужбы, она содействовала тем, кто готовил теракт против российских военных, СБУ координировала ее деятельность и снабдила женщину взрывчатыми веществами: она получила взрывчатку через тайник и собиралась передать ее диверсантам.

«По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов», — уточнили в спецслужбе. При обысках в доме у женщины нашли три тротиловые шашки весом по 400 г каждая и компоненты для изготовления зажигательной смеси.