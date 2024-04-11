 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке

ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте Вооруженных сил в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине
Шесть граждан одной из стран Центральной Азии собирались совершить теракт на объекте Вооруженных сил в Донецке. Их деятельность координировали с украинской стороны, утверждают в ФСБ
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки, планировавшей устроить теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке, сообщили в ведомстве.

В группу, планировавшую теракт, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии, заявили в спецслужбе. «Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», — утверждают в ФСБ (цитата по ТАСС).

По месту проживания боевиков изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге
Политика

Накануне, 10 апреля, ФСБ отчиталась о задержании жительницы Запорожской области, которую заподозрили в подготовке теракта против российских военнослужащих по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По версии спецслужбы, она содействовала тем, кто готовил теракт против российских военных, СБУ координировала ее деятельность и снабдила женщину взрывчатыми веществами: она получила взрывчатку через тайник и собиралась передать ее диверсантам.

«По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов», — уточнили в спецслужбе. При обысках в доме у женщины нашли три тротиловые шашки весом по 400 г каждая и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Донецк ФСБ теракт Вооруженные силы
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге
Политика
ФСБ задержала студента из Макеевки за сбор данных о военных для Украины
Политика
ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских call-центрах» и ₽7 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане Общество, 22:47
Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада Политика, 22:24
Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 22:16
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке Спорт, 22:02
Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания Общество, 21:57
Польша решила привлечь ЕС к охране ее границ с Белоруссией Политика, 21:45
ЦСКА ответил на жалобы агентов игрока из-за условий продления контракта Спорт, 21:44
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Путин заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары по энергообъектам Политика, 21:43
Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций Политика, 21:40
ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке Политика, 21:38
Минстрой пообещал замедлить рост цен на стройматериалы из-за паводков Экономика, 21:35
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге Политика, 21:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:26
Путин наградил орденами главу федерации шахмат и Валентину Гунину Спорт, 21:20