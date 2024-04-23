В Литве начались крупные учения с участием солдат бундесвера

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Крупные маневры сухопутных войск германской армии в рамках серии учений Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига — 2024») начались на полигонах в Литве, сообщило Литовское национальное радио и телевидение.

По информации бундесвера, вместе с учениями в странах-партнерах Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») «Квадрига» — крупнейшие учения НАТО почти за 35 лет. В них задействованы 12 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники.

Кроме того, по данным портала «Дельфи», заместитель начальника генерального штаба полковник Жильвинас Гаубис рассказал, что в Литве идут еще одни масштабные учения «Перкуно гряусмас» («Гром Перкунаса»), для участия в которых призвали 2,5 тыс. солдат запаса. Из действующих литовских военных к учениям подключат 10 тыс. человек, еще около 10 тыс. бойцов приедут на учения из других стран, в том числе 600 человек из США.

На период учений планируется объявлять комендантский час и проводить рейды на дорогах страны.

Также в стране идут литовско-польские полевые тактические учения Brave Griffin 24/II («Храбрый грифон — 24/II»), где принимают участие союзники из США и Португалии.

Помимо этого, на выходных в Литве начались учения «Удар меча» (Sword Strike), которые проводят вооруженные силы США. В учениях примут участие порядка 600 американских солдат и 120 единиц техники, а также Сухопутные войска армии Литвы и батальон США, дислоцированный в стране.