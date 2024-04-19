В Литве начались военные учения США «Удар меча»

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В Литве начались учения «Удар меча» (Sword Strike), которые проводят вооруженные силы США, сообщает телеканал LTR.

В учениях примут участие порядка 600 американских солдат и 120 единиц техники, а также Сухопутные войска армии Литвы и батальон США, дислоцированный в стране.

В феврале начались крупнейшие за 40 лет учения НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender), которые продлятся до конца мая. В них примут участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 страны НАТО.

В российском МИДе назвали учения возвратом к моделям холодной войны, когда военное планирование и ресурсы «затачиваются на конфронтацию с Россией». В ведомстве также подчеркнули, что Москву подобными «провокационными демонстрациями силы» не запугать.