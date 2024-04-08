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В Литву отправились первые военные из бригады бундесвера

К концу 2024 года состав будет увеличен до 150 человек
8 апреля в Литву отправились первые военные из бригады бундесвера для подготовки к размещению всего состава в республике. Соответствующий план Минобороны стран утвердили в декабре 2023 года
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера 8 апреля прибывает на место службы в республике. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в эфире латвийского радио LRT. Около 20 немецких военнослужащих будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации. В том числе специалисты оценят состояние инфраструктурных объектов и их соответствие требованиям бундесвера.

Личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу 2024 года.

Немецких военных из 45-й бригады под названием Panzerbrigade провожал лично министр обороны ФРГ Борис Писториус, для которого этот проект станет проверкой в рамках так называемой смены эпох, объявленной в Германии после начала российской военной операции на Украине. Впервые Берлин размещает такое количество военнослужащих на постоянной основе за пределами Германии.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

«Я знаю, что еще многое предстоит сделать, даже на месте. Инфраструктура должна соответствовать, там должны быть казармы, жилье, апартаменты. <…> Но я могу вас заверить, мы сделаем все возможное, чтобы с самого начала оснастить бригаду соответствующим образом», — заявил Борис Писториус. По его словам, начавшийся практический этап переброски бригады союзников делает процесс «необратимым».

В середине декабря 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план дислокации бригады бундесвера в балтийской республике. Во второй половине 2024 года стороны намерены подписать межправительственное соглашение. К осени также должны прибыть 150 специалистов из специального штаба бундесвера с опытом работы за рубежом.

После этого начнется переброска подразделений. К 2027 году бригада из 4,8 тыс. военных и 200 сотрудников должна выйти на полную боевую готовность. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон.

До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе (недалеко от границы с Белоруссией), остальную часть — в Рукле Йонавского района (центр Литвы).

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Борис Писториус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что Кремль негативно относится к планам Германии по переброске военных в Литву.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал Песков.

На прошлой неделе ФРГ объявила о самой радикальной военной реформе со времен холодной войны. Власти Германии готовятся повысить боевую готовность немецкой армии для решения старых и новых вызовов.

«Это знаковая реформа <...>. Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны. Ни у кого не должно возникнуть мысли о нападении на территорию НАТО — это то, что мы [хотим] донести», — объявил министр обороны Борис Писториус.

Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
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Фото:Omer Messinger / Getty Images

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что со странами — членами альянса у России территориальных разногласий нет, а недавно сказал, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, то это приведет к началу третьей мировой войны. По мнению российского лидера, в этом «вряд ли кто-нибудь заинтересован».

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Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Германия Литва НАТО
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