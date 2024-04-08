К концу 2024 года состав будет увеличен до 150 человек

В Литву отправились первые военные из бригады бундесвера К концу 2024 года состав будет увеличен до 150 человек

8 апреля в Литву отправились первые военные из бригады бундесвера для подготовки к размещению всего состава в республике. Соответствующий план Минобороны стран утвердили в декабре 2023 года

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера 8 апреля прибывает на место службы в республике. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в эфире латвийского радио LRT. Около 20 немецких военнослужащих будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации. В том числе специалисты оценят состояние инфраструктурных объектов и их соответствие требованиям бундесвера.

Личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу 2024 года.

Немецких военных из 45-й бригады под названием Panzerbrigade провожал лично министр обороны ФРГ Борис Писториус, для которого этот проект станет проверкой в рамках так называемой смены эпох, объявленной в Германии после начала российской военной операции на Украине. Впервые Берлин размещает такое количество военнослужащих на постоянной основе за пределами Германии.

«Я знаю, что еще многое предстоит сделать, даже на месте. Инфраструктура должна соответствовать, там должны быть казармы, жилье, апартаменты. <…> Но я могу вас заверить, мы сделаем все возможное, чтобы с самого начала оснастить бригаду соответствующим образом», — заявил Борис Писториус. По его словам, начавшийся практический этап переброски бригады союзников делает процесс «необратимым».

В середине декабря 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план дислокации бригады бундесвера в балтийской республике. Во второй половине 2024 года стороны намерены подписать межправительственное соглашение. К осени также должны прибыть 150 специалистов из специального штаба бундесвера с опытом работы за рубежом.

После этого начнется переброска подразделений. К 2027 году бригада из 4,8 тыс. военных и 200 сотрудников должна выйти на полную боевую готовность. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон.

До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе (недалеко от границы с Белоруссией), остальную часть — в Рукле Йонавского района (центр Литвы).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что Кремль негативно относится к планам Германии по переброске военных в Литву.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал Песков.

На прошлой неделе ФРГ объявила о самой радикальной военной реформе со времен холодной войны. Власти Германии готовятся повысить боевую готовность немецкой армии для решения старых и новых вызовов.

«Это знаковая реформа <...>. Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны. Ни у кого не должно возникнуть мысли о нападении на территорию НАТО — это то, что мы [хотим] донести», — объявил министр обороны Борис Писториус.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что со странами — членами альянса у России территориальных разногласий нет, а недавно сказал, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, то это приведет к началу третьей мировой войны. По мнению российского лидера, в этом «вряд ли кто-нибудь заинтересован».