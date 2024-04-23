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Политика ,  
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В КНДР прошли первые учения по нанесению условного ядерного контрудара

Северная Корея провела первые учения по ядерной контратаке

Северная Корея провела первые тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением батарей сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Основная цель учений заключалась в «демонстрации надежности, совершенства, мощи» ядерных сил КНДР, маневры стали «четким предупредительным сигналом для врагов», говорится в сообщении ЦТАК.

В ходе учений проводилась «стрельба снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой», которые «точно поразили цель-остров на расстоянии 352 км».

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на учениях, заявил, что это «была важная возможность тщательно подготовиться точному достижению лидерства в войне».

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В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне. Во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира 10 апреля он призвал армию «как никогда» готовиться к войне. В начале марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями. Он выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне».

20 апреля КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пёльджи-1–2». Также Северная Корея протестировала на мощность сверхкрупную боевую часть стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3».

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Теги
учения КНДР ядерные испытания Ким Чен Ын
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