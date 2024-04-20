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Политика ,  
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КНДР испытала новую зенитную ракету

ЦТАК: Северная Корея испытала новую зенитную ракету «Пёльджи-1-2»

КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пёльджи-1-2», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания провело накануне Главное управление ракетостроения КНДР в Желтом море. Ракета «Пёльджи-1-2» относится к классу «земля — воздух», отмечает Yonhap. О ракете с таким названием, по данным агентства, Пхеньян объявил впервые.

«В ходе испытательного запуска достигнута соответствующая цель. Данные испытания проведены в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственного ему Агентства оборонного развития», — сказано в сообщении.

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Фото:Reuters

В ведомстве подчеркнули, что испытания не связаны с ситуацией в регионе.

Также управление протестировало на мощность сверхкрупную боевую часть стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3».

В начале апреля КНДР объявила об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» средней и большой дальности. Пуском руководил лично глава государства Ким Чен Ын. После отделения от ракеты боеголовка пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 101,1 км, и упала в Японское море.

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Теги
КНДР запуск ракеты крылатые ракеты зенитные ракеты Северная Корея
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