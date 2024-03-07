Ким Чен Ын покомандовал учениями и поручил быстрее готовиться к войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейского лидера сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На базе главу КНДР встретил командный состав армии, в том числе министр обороны и начальник генштаба.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений», — отметило ЦТАК. Северокорейский лидер выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне», отметило агентство.
Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что все армейские инстанции должны открыть «новый период бурного развития в ускорении подготовки к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».
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