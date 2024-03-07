Ким Чен Ын посетил армейские учения и распорядился быстрее готовиться к войне

Ким Чен Ын покомандовал учениями и поручил быстрее готовиться к войне

Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейского лидера сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На базе главу КНДР встретил командный состав армии, в том числе министр обороны и начальник генштаба.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений», — отметило ЦТАК. Северокорейский лидер выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне», отметило агентство.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что все армейские инстанции должны открыть «новый период бурного развития в ускорении подготовки к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».