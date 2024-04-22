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«Ариант», активы которой потребовали изъять, открыла центр виноградарства

«Ариант» открыла на Кубани крупнейший в России центр виноградарства
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Группа компаний «Ариант», активы которой потребовала изъять Генпрокуратура в пользу государства, открыла на базе агрофирмы «Южная» в Краснодарском крае крупнейший в России многофункциональный центр виноградарства. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Ариант» — крупнейший производитель вина в России, а агрофирма «Южная» — самое большое виноградарское предприятие в стране. Ей принадлежат более 9 тыс. гектаров виноградников на Таманском полуострове и под Анапой.

В центре виноградарства специалисты будут проводить совместную научно-практическую работу с институтами и студентами профильных вузов, сообщили в пресс-службе ГК. На базе вновь создаваемой коллекции сортов винограда центр будет заниматься сохранением их разнообразия и расширением генетического банка. Коллекция будет доступна для всех, обещают в компании.

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В будущем в центре планируют запустить новые подразделения деятельности, открыть масштабный тепличный блок, блок микровиноделия и современную лабораторию. «Центр виноградарства будет способствовать развитию виноградарства и виноделия России и в перспективе сможет решать национальные задачи в агропромышленном комплексе страны», — подчеркнули в «Арианте».

В начале апреля суд по иску Генпрокуратуры постановил изъять у ГК «Ариант» принадлежащие ей 100% долей крупнейшего производителя вина ООО «Кубань-Вино», крупнейшего виноградарского предприятия ООО «Агрофирма «Южная», специализирующейся на разведении свиней ООО «Агрофирмы «Ариант» и производителя вина ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Активы передали в госсобственность. Суд постановил взыскать их в счет «незаконного обогащения» на 105 млрд руб.

«Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии активов. Представитель «Арианта» просит проверить законность действий судей при реализации их полномочий и в случае неправомерности их действий привлечь к ответственности

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Теги
«Ариант» Вино виноделие виноград
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