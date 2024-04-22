Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия

Виталий Василаке (Фото: npu.gov.ua)

Винницкий городской суд заключил под стражу Валерия и Виталия Василаке, которых обвинили в убийстве украинского полицейского, сообщает «Страна.ua».

Обоих арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Им были предъявлены обвинения в убийстве или покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и незаконном обращении с оружием — ст. 348 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Виталий Василаке на заседании суда подтвердил, что стрелял именно он, но не хотел убивать. Как рассказал обвиняемый, он подумал, что машину остановил один полицейский, а не двое. Он ударил его и надеялся, что тот просто потеряет сознание.

«Я не думал, что появится второй полицейский и откроет огонь по машине, где был мой отец. Я был в состоянии шока, забежал за машину, автоматически достал пистолет и открыл огонь по полицейскому, но я не хотел его убивать», — объяснил свои действия военный (цитата по «Страна.ua»).

Обвиняемые являются родственниками: Валерий Василаке — отец, Виталий Василаке — его сын. В ВСУ подтвердили, что оба мужчины служат в одной из воинских частей Сухопутных войск Украины.

В ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В нем находились двое мужчин в форме, которые открыли огонь по полицейским. Один из полицейских — 20-летний мужчина — погиб от полученных ранений, второго госпитализировали. Позже полиция сообщила, что военные перевозили боевые гранаты.