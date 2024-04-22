 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия

Суд на Украине арестовал расстрелявшего полицейских в Винницкой области
Виталий Василаке
Виталий Василаке (Фото: npu.gov.ua)

Винницкий городской суд заключил под стражу Валерия и Виталия Василаке, которых обвинили в убийстве украинского полицейского, сообщает «Страна.ua».

Обоих арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Им были предъявлены обвинения в убийстве или покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и незаконном обращении с оружием — ст. 348 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Виталий Василаке на заседании суда подтвердил, что стрелял именно он, но не хотел убивать. Как рассказал обвиняемый, он подумал, что машину остановил один полицейский, а не двое. Он ударил его и надеялся, что тот просто потеряет сознание.

«Я не думал, что появится второй полицейский и откроет огонь по машине, где был мой отец. Я был в состоянии шока, забежал за машину, автоматически достал пистолет и открыл огонь по полицейскому, но я не хотел его убивать», — объяснил свои действия военный (цитата по «Страна.ua»).

Обвиняемые являются родственниками: Валерий Василаке — отец, Виталий Василаке — его сын. В ВСУ подтвердили, что оба мужчины служат в одной из воинских частей Сухопутных войск Украины.

Напавших на полицейских в Виннице солдат ВСУ задержали в Одесской области
Политика
Фото:npu.gov.ua

В ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В нем находились двое мужчин в форме, которые открыли огонь по полицейским. Один из полицейских — 20-летний мужчина — погиб от полученных ранений, второго госпитализировали. Позже полиция сообщила, что военные перевозили боевые гранаты.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Винницкая область Украина убийство полицейские убийство полицейских
Материалы по теме
Появились кадры нападения военных на полицейских в Винницкой области
Политика
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области
Политика
Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10