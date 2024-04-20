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Политика ,  
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В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области

В ВСУ подтвердили, что полицейских в Винницкой области расстреляли военные
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Напавшими на полицейских в Винницкой области оказались военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что военное командование «окажет максимальную помощь во всестороннем и беспристрастном расследовании» произошедшего.

Также Сухопутные войска выразили соболезнования семье погибшего во время ночного нападения полицейского Максима Зарецкого.

Появились кадры нападения военных на полицейских в Винницкой области
Политика

Ранее полиция Винницкой области сообщила, что в ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских в Гайсинском районе. Нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В нем находились двое мужчин в форме, которые открыли огонь по полицейским. Один из них — 20-летний мужчина — погиб от полученных ранений, второго госпитализировали.

«Страна.ua» пишет, что нападавшими являются отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В бригаде опровергают их причастность к этому подразделению.

На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших.

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Теги
Винницкая область Украина нападение полицейские стрельба
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