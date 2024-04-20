В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области
Напавшими на полицейских в Винницкой области оказались военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что военное командование «окажет максимальную помощь во всестороннем и беспристрастном расследовании» произошедшего.
Также Сухопутные войска выразили соболезнования семье погибшего во время ночного нападения полицейского Максима Зарецкого.
Ранее полиция Винницкой области сообщила, что в ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских в Гайсинском районе. Нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В нем находились двое мужчин в форме, которые открыли огонь по полицейским. Один из них — 20-летний мужчина — погиб от полученных ранений, второго госпитализировали.
«Страна.ua» пишет, что нападавшими являются отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В бригаде опровергают их причастность к этому подразделению.
На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники