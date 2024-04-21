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Политика ,  
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Напавших на полицейских в Виннице солдат ВСУ задержали в Одесской области

Солдат ВСУ, которые расстреляли полицейских в Виннице, задержали в Одессе
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Двух солдат Вооруженных сил Украины, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, задержали, сообщила Национальная полиция Украины.

«Они скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались уехать за границу Украины», — говорится в сообщении.

Полицейские нашли их автомобиль со следами крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. У задержанных изъяли окровавленную одежду, обувь, документы и другие вещественные доказательства.

Мотивом нападения на полицейских военнослужащие назвали перевозку ими гранат. Следствие проверяет их на причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Расследование проводится по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и ч.1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области
Политика
Фото:npu.gov.ua

В ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских в Гайсинском районе. Нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки.

В машине находились двое военнослужащих одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Один из полицейских — 20-летний мужчина — погиб от полученных ранений, второго госпитализировали.

«Страна.ua» пишет, что нападавшими являются отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Теги
Одесская область нападение полицейский Винницкая область стрельба
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