В Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских
На Украине в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских на дороге, сообщает пресс-служба полиции региона в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
Как уточнили в ведомстве, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В машине находились двое мужчин, они открыли огонь по полицейским.От полученных ранений 20-летний полицейский погиб, второго ранили.
На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших. Их личности удалось установить, вероятно, они причастны к еще одному преступлению.
Ночью 19 апреля пьяный житель села Амурзет в Еврейской автономной области открыл огонь по трем полицейским, двое из них получили ранения. Происшествие произошло после того, как в дежурную часть полиции обратилась девушка, пожаловавшись на «неправомерные действия» со стороны родственника. Будучи пьяным, он угрожал ей физической расправой с применением оружия. В ответ на жалобу трое полицейских прибыли к жилому дому, мужчина с крыльца начал по ним стрелять. Раненых полицейских госпитализировали, стрелок погиб.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники