В Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских

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На Украине в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских на дороге, сообщает пресс-служба полиции региона в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Как уточнили в ведомстве, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки. В машине находились двое мужчин, они открыли огонь по полицейским.От полученных ранений 20-летний полицейский погиб, второго ранили.

На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших. Их личности удалось установить, вероятно, они причастны к еще одному преступлению.

Ночью 19 апреля пьяный житель села Амурзет в Еврейской автономной области открыл огонь по трем полицейским, двое из них получили ранения. Происшествие произошло после того, как в дежурную часть полиции обратилась девушка, пожаловавшись на «неправомерные действия» со стороны родственника. Будучи пьяным, он угрожал ей физической расправой с применением оружия. В ответ на жалобу трое полицейских прибыли к жилому дому, мужчина с крыльца начал по ним стрелять. Раненых полицейских госпитализировали, стрелок погиб.