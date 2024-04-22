Мишустину показали лед возрастом 700 тыс. лет

Мишустину показали лед из Антарктиды возрастом 700 тыс. лет

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Премьер-министру России Михаилу Мишустину во время посещения им Росгидромета показали образец древнего льда Антарктиды возрастом около 700 тыс. лет, передает ТАСС.

Образец добыт на станции «Восток» из-под ледникового озера с глубины около 3,5 тыс. м, уточняет агентство.

Мишустин при осмотре поинтересовался, делали ли специалисты анализ качества льда. «Может быть, будет лучше многих известных брендов», — пошутил он.

Премьеру ученые ответили, что научные институты занимаются этим, но усомнились, что кто-то рискнул бы выпить эту воду.

Российская антарктическая станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 м. С момента первого ввода в эксплуатацию комплекс дважды реконструировали (в 1974 и 1982 годах) и трижды подвергали консервации.

В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд руб. В конце января президент России Владимир Путин открыл новый зимовочный комплекс по видеосвязи.