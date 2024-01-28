Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи разрешил ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Запись церемонии открытия размещена на сайте Кремля.

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю. Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» — сказал президент.

Кроме того, Путин пожелал полярникам «хорошей работы» и «чтобы все шло штатно». Он напомнил, что на российской станции есть модули для занятий спортом и операционная. Вместе с тем он выразил надежду, что операционной «не придется воспользоваться никогда», поскольку сотрудники станции будут поддерживать свое здоровье.

В церемонии открытия комплекса также принимал участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Говоря о партнерстве Москвы и Минска в области изучения Антарктиды, Путин выразил уверенность в том, что «наши специалисты будут сотрудничать так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям». Задачи, которые предстоит выполнять полярникам на станции, важны для всего человечества, заключил президент.

Российская антарктическая станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 м. С момента первого ввода в эксплуатацию комплекс дважды реконструировали (в 1974 и 1982 годах) и трижды подвергали консервации. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд руб. Одним из основных инвесторов этого проекта стал председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон.