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Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Путин открыл новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде по ВКС
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи разрешил ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Запись церемонии открытия размещена на сайте Кремля.

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю. Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» — сказал президент.

Кроме того, Путин пожелал полярникам «хорошей работы» и «чтобы все шло штатно». Он напомнил, что на российской станции есть модули для занятий спортом и операционная. Вместе с тем он выразил надежду, что операционной «не придется воспользоваться никогда», поскольку сотрудники станции будут поддерживать свое здоровье.

В церемонии открытия комплекса также принимал участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Говоря о партнерстве Москвы и Минска в области изучения Антарктиды, Путин выразил уверенность в том, что «наши специалисты будут сотрудничать так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям». Задачи, которые предстоит выполнять полярникам на станции, важны для всего человечества, заключил президент.

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Внутреннее помещение нового зимовочного комплекса станции &laquo;Восток&raquo;

Российская антарктическая станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 м. С момента первого ввода в эксплуатацию комплекс дважды реконструировали (в 1974 и 1982 годах) и трижды подвергали консервации. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд руб. Одним из основных инвесторов этого проекта стал председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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