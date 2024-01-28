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Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

Лукашенко предложил Путину когда-нибудь съездить в Антарктиду
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину съездить в Антарктиду, передает ТАСС.

С таким предложением белорусский лидер выступил после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) российской антарктической станции «Восток».

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — спросил Лукашенко российского президента. «Да, хорошо», — ответил ему Путин.

28 января в Антарктиде был открыт новый зимовочный комплекс станции «Восток». В церемонии по видеосвязи приняли участие Путин и Лукашенко. Российский президент дал старт опытной эксплуатации НЗК, пожелав полярникам, «чтобы все шло штатно», и «хорошей работы».

Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде
Технологии и медиа
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко сказал, что «миллиарды рублей вложены для того, чтобы создать такую удобную, уютную красотищу для работы наших ребят там». Он также напомнил, что в 20 км от «Востока» расположена белорусская станция. Сообщения между ними сейчас нет, но когда погода улучшится, «российские ребята проинформируют белорусских ученых о ситуации, которая складывается в Антарктике», отметил белорусский президент.

Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде, которую открыли 16 декабря 1957 года. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за почти 90-процентного износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс. В нем есть жилые и общественные помещения, энергетические центры, технические блоки и гараж. Общая площадь НЗК — более 3 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан на размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

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