Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде

Леонид Михельсон продал весь пакет акций НОВАТЭКа, находившийся в его личном владении, ради частных инвестиций. Одна из них — строительство нового зимовочного комплекса для станции «Восток» в Антарктиде

Научно-исследовательская станция «Восток» (Фото: В. Чистяков / РИА Новости)

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

О продаже пакета 0,74% акций стало известно в середине января, Михельсон получил за него больше €257 млн (17,7 млрд руб по текущему курсу), теперь акций в личном владении у него нет. Бумаги проданы в результате заключения первой части договора РЕПО, объяснили в НОВАТЭКе.

Единственная внутриконтинентальная станция России в Антарктиде «Восток» была построена в 1957 году, капитальный ремонт проводился в 1979 году, так что сейчас ее износ составляет около 90%. К 200-летию открытия Антарктиды (2020 год) государство решило построить для «Востока» новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд руб. Инвестором этого проекта и стал Михельсон, сумма вложений составит 4 млрд руб.

Проектировщик нового комплекса — датская Ramboll Group. Он будет состоять из модулей, которые планируется транспортировать в Антарктиду в 2020–2021 годах.

«С [главой Минприроды] Дмитрием Николаевичем Кобылкиным разговаривал, вроде собирается именно там, в Антарктиде, это событие (200-летие открытия континента. — РБК) отметить», — рассказал журналистам Михельсон. По его словам, сейчас на станцию «Восток» идет санный поезд с грузом топлива и «каких-то частей» для строящегося комплекса. «Строительство [оборудования для комплекса] на нашем заводе под Питером уже началось. Я делаю это лично. Вот и РЕПО появляется», — резюмировал он.