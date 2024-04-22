Пропавший на Украине координатор атак на «Северные потоки» нашелся

Роман Червинский (Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области)

Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», найден, ему продлили арест на два месяца, передает «Зеркало недели» со ссылкой на постановление суда, предоставленное адвокатами.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). Адвокаты Червинского сообщили, что суд отменил заседание о продлении ему ареста. Защита утверждала, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и информации о его местонахождении не было в течение трех суток.

В постановлении Кировоградского районного суда, предоставленном защитой изданию, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное судебное заседание. Такая процедура предусмотрена ч. 5 ст. 615 УПК Украины. Арест считается продленным до решения соответствующего вопроса на таком заседании, но не более чем на два месяца.

Таким образом, Червинский останется под арестом как минимум до 17 июня, следует из судебного постановления. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 24 мая. До тех пор задержанного поместили в Кропивницкий следственный изолятор. До этого, отмечает «Зеркало недели», он содержался в СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ).

Защита экс-полковника заявила, что суд предоставил постановление адвокатам под давлением СМИ. Решение они сочли незаконным.

СБУ полагает, что из-за действий Червинского стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили на них взрывчатку. С их слов, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».