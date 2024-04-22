Адвокаты сообщили об исчезновении координатора атак на «Северные потоки»

Роман Червинский (Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области)

Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», пропал, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). По версии СБУ, из-за действий экс-полковника стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

По словам адвокатов экс-полковника, 19 апреля 2024 года суд не продлил их подзащитному арест, отменив заседание, однако на свободу Червинского не выпустили. Они утверждают, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и его местонахождение неизвестно уже третьи сутки.

Позднее суд сообщил, что заседание перенесут на 24 мая 2024 года.

В ноябре 2023 года The Washington Post и Der Spiegel опубликовали расследования атак на «Северные потоки». Источники изданий утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на газопроводах. Собеседники отметили, что он не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».