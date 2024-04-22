Адвокаты сообщили об исчезновении координатора атак на «Северные потоки»
Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», пропал, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.
Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). По версии СБУ, из-за действий экс-полковника стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.
По словам адвокатов экс-полковника, 19 апреля 2024 года суд не продлил их подзащитному арест, отменив заседание, однако на свободу Червинского не выпустили. Они утверждают, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и его местонахождение неизвестно уже третьи сутки.
Позднее суд сообщил, что заседание перенесут на 24 мая 2024 года.
В ноябре 2023 года The Washington Post и Der Spiegel опубликовали расследования атак на «Северные потоки». Источники изданий утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на газопроводах. Собеседники отметили, что он не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».
Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.
Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.
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