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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Адвокаты сообщили об исчезновении координатора атак на «Северные потоки»

На Украине пропал координатор атак «Северных потоков»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Роман Червинский
Роман Червинский (Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области)

Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», пропал, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). По версии СБУ, из-за действий экс-полковника стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

По словам адвокатов экс-полковника, 19 апреля 2024 года суд не продлил их подзащитному арест, отменив заседание, однако на свободу Червинского не выпустили. Они утверждают, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и его местонахождение неизвестно уже третьи сутки.

Позднее суд сообщил, что заседание перенесут на 24 мая 2024 года.

WP назвала украинского полковника координатором атак на «Северные потоки»
Политика
Роман Червинский

В ноябре 2023 года The Washington Post и Der Spiegel опубликовали расследования атак на «Северные потоки». Источники изданий утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на газопроводах. Собеседники отметили, что он не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».

Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.

Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.

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