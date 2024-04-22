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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о срыве графика поставки на Украину 400 бронемашин MRAP

Германия сорвала план поставки 400 бронемашин MRAP на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Власти Германии сорвали запланированный на этот год ход поставок 400 бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Bild.

Писториус по итогам встречи в формате «Рамштайн» в середине марта заявил о поддержке Украины со стороны Германии, в частности о поставке 100 бронемашин пехоты. На вопрос Bild в Минобороны уточнили, что речь идет о MRAP немецкой оружейной компании Flensburg, и добавили, что, по их сведениям, все машины должны быть поставлены в 2024 году.

Издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы отмечает, что контракт на поставки с завода Flensburg на Украину включает 400 таких автомобилей. Бюджету Германии это обойдется в €315 млн. Техника будет поступать частями в течение нескольких следующих лет.

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Из другого документа от сентября 2023 года, имеющегося у Bild, следует, что завод должен поставлять на Украину партии по 20 бронеавтомобилей каждый месяц с января по октябрь текущего года. Однако в Минобороны Германии отметили, что «никакие автомобили этого типа до сих пор не были поставлены». Издание выяснило, что вместо запланированных по контракту 200 на Украину уйдет лишь 100 таких машин, причем начало транспортировки партий перенесено с января на май. В то же время обещанные Писториусом в марте 100 немецких машин с противоминной защитой теперь могут быть «поставлены только с июня 2024 года».

В первые недели российской спецоперации на Украине Германия отказывалась поставлять Киеву тяжелые вооружения. Однако в апреле 2022 года немецкий бундестаг принял обращение к правительству с просьбой начать поставки тяжелого вооружения на Украину. Берлин согласовал отправку стране систем ПВО IRIS-T, танков Leopard, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и другой техники. В мае Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала спецоперации пакета военной помощи объемом €2,7 млрд.

На заводе Flensburg отметили, что детали бронемашины производятся в США, в Германии они лишь проходят окончательную сборку. Это, по мнению авторов издания, и могло стать причиной срыва графика поставок. Кроме того, к задержке поставок привели и «ограничения экспортных лицензий из США в Германию», добавляется в публикации со ссылкой на источники в военных кругах.

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Германия Украина бронеавтомобили срыв поставок
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