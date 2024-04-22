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Путин предложил президенту Азербайджана обсудить безопасность на Кавказе

Путин предложил лидеру Азербайджана Алиеву обсудить безопасность на Кавказе

Путин предложил президенту Азербайджана обсудить безопасность на Кавказе
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Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил ему обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, передает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», — сказал Путин.

Он отметил, что вопросов в этой сфере очень много и они очень чувствительные.

В ответ Алиев подчеркнул, что вопросы региональной безопасности постоянно находятся в повестке дня встреч и Баку доволен тем, как они решаются.

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии», — добавил президент Азербайджана, подчеркнув, что от взаимодействия между Москвой и Баку «зависит очень многое».

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В прошлый раз Путин и Алиев встречались в октябре 2023 года в Бишкеке на саммите стран — членов СНГ. Одной из главных тем разговора была ситуация в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика перестала существовать с 1 января 2024 года. Такое решение было принято по итогам «антитеррористической операции» Азербайджана в сентябре 2023 года.

В апреле 2024 года Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики. Российские миротворцы находились там в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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