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Война санкций ,  
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Потанин сообщил о планах перенести мощности Медного завода в Китай

Потанин: «Норникель» планирует перенести мощности Медного завода в Китай
Сюжет
Война санкций
Норникель GMKN ₽159,92 +0,79% Купить
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

«Норникель» планирует перенести плавильные мощности Медного завода в Китай, чтобы уйти от «больших потерь» из-за санкций и проблем с поставками, сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

Медный завод входит в состав Норильского дивизиона «Норникеля». Предприятие перерабатывает весь объем медных концентратов с обогатительных фабрик и покупное сырье. Также занимается производством катодной меди, элементарной серы и серной кислоты.

По словам Потанина, решение о частичном переносе Медного завода позволит компании «уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов».

Из-за этих проблем «Норникель» сейчас может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода, отметил президент компании. Он уточнил, что на осуществление транзакций, на различные комиссионные вознаграждения и оплату услуг посредников уходит 5–7% от стоимости продукции.

Потанин также объяснил, что введение санкций США и Великобританией на импорт цветных металлов из России «заставило задуматься», как правильнее доставлять продукцию «Норникеля» до рынков сбыта. «И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления», — сказал он.

Глава «Норникеля» подчеркнул, что хотя сама компания не находится под санкциями, но сталкивается с последствиями отказов от российского товара в Европе, где формируется треть выручки компании.

США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля
Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

12 апреля США запретили импорт в страну алюминия, меди и никеля российского производства. Еще до ввода санкций Вашингтон почти свел к нулю импорт российских металлов и изделий из них. В 2023 году суммарный импорт данных категорий составил только $70 млн, а в январе—феврале 2024 года был ввезен только российский алюминий на сумму $0,1 млн.

Великобритания присоединилась к этим ограничениям. По подсчетам Минфина страны, совместные действия Вашингтона и Лондона направлены на импорт металлов на общую сумму $40 млрд. По подсчетам Bloomberg, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди. На страну приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди.

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Теги
Владимир Потанин «Норникель» заводы Китай медь
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