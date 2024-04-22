Володин заявил о появлении оснований для конфискации зарубежных активов

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

США совершили откровенно неправовое решение и пошли на кражу российских активов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он ответил на решение палаты представителей американского конгресса одобрить законопроект, который предусматривает конфискацию $4–5 млрд российских активов в пользу Украины.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что решение подорвет доверие к США со стороны других государств, бизнеса и инвесторов. Аналогичное мнение высказали ранее в Кремле.

Володин считает, что решение США принято, чтобы «спровоцировать» Евросоюз, где находится основная часть активов, на такой же шаг. Спикер Думы добавил, что Вашингтон «перестал верить» в победу Украины, поэтому «готов давать деньги только в кредит» или «не свои».

После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Более двух третей из них заблокировано Евросоюзом. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Москва предупредила, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения будут иметь «очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».