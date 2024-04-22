Эксперимент с переводом студенческих в цифровой вид начнется 25 апреля

С 25 апреля в России стартует эксперимент с переводом в электронный вид студенческих билетов и зачеток. Участие в нем будет добровольным. Документы переведут в электронный вид, а затем разместят на «Госуслугах».

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство России назначило на 25 апреля начало эксперимента по переводу в электронный вид студенческих билетов и зачетных книжек. Как сообщила пресс-служба кабмина, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участие в пилотном проекте будет добровольным, он коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов. Зачетки и студенческие сначала переведут в электронный вид, потом загрузят в виде QR-кода в личные кабинеты на портале госуслуг и в приложение для смартфонов.

По таким документам можно будет не только проходить в здание учебного заведения, но и покупать льготные билеты в театры и музеи, на железнодорожный и другой общественный транспорт.

В правительстве напомнили, что электронные документы не отменяют обычные, ими можно пользоваться по желанию.

Ответственными за проведение эксперимента, который должен завершиться 31 декабря 2025 года, будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

Ранее этот эксперимент предполагалось провести с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», аналогичном его бумажной версии. Этот документ представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.