Эксперимент с переводом студенческих в цифровой вид начнется 25 апреля
Правительство России назначило на 25 апреля начало эксперимента по переводу в электронный вид студенческих билетов и зачетных книжек. Как сообщила пресс-служба кабмина, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Участие в пилотном проекте будет добровольным, он коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов. Зачетки и студенческие сначала переведут в электронный вид, потом загрузят в виде QR-кода в личные кабинеты на портале госуслуг и в приложение для смартфонов.
По таким документам можно будет не только проходить в здание учебного заведения, но и покупать льготные билеты в театры и музеи, на железнодорожный и другой общественный транспорт.
В правительстве напомнили, что электронные документы не отменяют обычные, ими можно пользоваться по желанию.
Ответственными за проведение эксперимента, который должен завершиться 31 декабря 2025 года, будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
Ранее этот эксперимент предполагалось провести с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024-го.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», аналогичном его бумажной версии. Этот документ представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.
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