 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

На «Госуслугах» появятся электронные студенческие

Минцифры: на «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты
Предполагается, что электронные студенческие появятся на «Госуслугах» в 2024 году, тогда же на портале опубликуют список мест, где их можно применять. Цифровой документ не заменит бумажный, подчеркнули в Минцифры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На портале «Госуслуги» появятся электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение, сообщило Минцифры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Эксперимент по добавлению электронных студенческих на «Госуслуги» пройдет с 20 ноября 2023 по 31 декабря 2024 года. Услуга будет доступна для студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также для ординаторов и аспирантов.

С помощью электронного документа учащиеся смогут:

  • оформить проездной на городской транспорт;
  • купить билеты со скидкой для студентов на поезда и электрички;
  • посетить концерты и другие мероприятия, где предусмотрены льготы для студентов;
  • пройти на территорию университета;
  • отследить успеваемость онлайн.

Для получения услуги студентам нужно будет предъявить документ на экране телефона. В ведомстве добавили, что список мест, где эта возможность будет доступна, опубликуют на портале позднее. Минцифры подчеркивает, что электронный студенческий не будет заменой оригиналу, бумажным документом также можно будет пользоваться.

Это не первый документ, который власти предлагают перевести в электронную версию. Так, в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», прировняв его к бумажной версии. Этот документ представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.

Читайте на РБК Pro
«Бразильское чудо»: как добилась успеха самая необычная компания в мире
Каждый оставляет в интернете цифровой след. Как его контролировать
Дороже доллар — выше ставка: новое в таможенных законах
«Управляемый хаос»: как индийцы изматывают оппонентов на переговорах
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Шошина
Госуслуги студенты электронный документооборот
Материалы по теме
Правительство одобрило двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»
Общество
Власти Москвы поспорили с Минцифры о регистрации детей на «Госуслугах»
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о переводе сервисов госуслуг на платформу «Гостех»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 16:30
Штурмовавший Капитолий «шаман» решил баллотироваться в конгресс США Политика, 17:53
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 17:53
Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в 2025 году. Каковы риски Крипто, 17:50
Один из факультетов МГУ перешел на дистанционку из-за кори Общество, 17:47
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 17:42
«Зеленый» алюминий, торфяники и леса: как промышленность внедряет ESG Тренды, 17:40
«Идея представления о Солнце с Плутона»: Хелависа — о новом альбоме Life, 17:36
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Под прессом дорогой ипотеки: когда снизятся цены на вторичке Недвижимость, 17:34
В «Баварии» заявили о рекордных доходах на фоне кризиса Спорт, 17:34
Дефицит предложения биткоина достиг исторического максимума Крипто, 17:31
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 17:29
Минюст исключил возможность возвращения смертной казни в России Общество, 17:27
Цены на российскую нефть Urals упали, но остались выше потолка G7 Экономика, 17:23
Утилизация упаковки: каких изменений ждать производителям Тренды, 17:20