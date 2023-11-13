На «Госуслугах» появятся электронные студенческие

Предполагается, что электронные студенческие появятся на «Госуслугах» в 2024 году, тогда же на портале опубликуют список мест, где их можно применять. Цифровой документ не заменит бумажный, подчеркнули в Минцифры

Фото: Андрей Любимов / РБК

На портале «Госуслуги» появятся электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение, сообщило Минцифры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Эксперимент по добавлению электронных студенческих на «Госуслуги» пройдет с 20 ноября 2023 по 31 декабря 2024 года. Услуга будет доступна для студентов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также для ординаторов и аспирантов.

С помощью электронного документа учащиеся смогут:

оформить проездной на городской транспорт;

купить билеты со скидкой для студентов на поезда и электрички;

посетить концерты и другие мероприятия, где предусмотрены льготы для студентов;

пройти на территорию университета;

отследить успеваемость онлайн.

Для получения услуги студентам нужно будет предъявить документ на экране телефона. В ведомстве добавили, что список мест, где эта возможность будет доступна, опубликуют на портале позднее. Минцифры подчеркивает, что электронный студенческий не будет заменой оригиналу, бумажным документом также можно будет пользоваться.

Это не первый документ, который власти предлагают перевести в электронную версию. Так, в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», прировняв его к бумажной версии. Этот документ представляет собой QR-код и фотографию, в отдельных случаях при предъявлении требуется также получить одноразовый числовой пароль.