Кремль счел угрозой инвесторам одобрение в США конфискации активов России

Принятие Вашингтоном законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины нанесет «непоправимый ущерб имиджу» США, в том числе в глазах инвесторов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков.

По его мнению, это решение «вынудит» многих людей, инвестирующих в США, «спасать свои средства», так как будет нарушена непоколебимость частной собственности, тем более госсобственности.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины. Речь идет о $4–5 млрд. Документ еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Американские власти изучали несколько вариантов использования российских активов, среди них — выпуск облигаций, которые бы позволили передать Украине многомиллиардный доход с российских средств за несколько лет сразу. По подсчетам Вашингтона, такие облигации могут принести €30–40 млрд в следующие десять лет и €50–60 млрд в течение 15–20 лет.

Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». МИД России отметил, что в российской юрисдикции есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть распространены ответные действия в случае конфискации российских активов на Западе.