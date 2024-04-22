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Финансы ,  
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«Известия» сообщили о подготовке к приему российских карт «Мир» в Иране

«Известия»: в Иране запустят пилотный проект по приему российских карт «Мир»

Пилотный проект по приему карт российской системы «Мир» запустят в Иране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торгового атташе посольства республики в России Рахими Мохсен.

На данный момент в стране решают технические задачи для бесперебойного процесса оплаты картами «Мир». На внедрение системы нужно время, подчеркнул Мохсен.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, с которым поговорили «Известия», отметил, что запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев.

В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

О возможности внедрить в Иране российскую платежную систему Москва и Тегеран начали договариваться еще в 2022 году. Летом того же года замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что между странами есть соглашение на этот счет. Система будет скоро активирована, заявил тогда Сафари.

Карты «Мир» перестали работать в Киргизии
Финансы
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

За последние два года уже несколько стран заявили об отказе работать с российской платежной системой. Ограничения связаны с американскими санкциями против российской Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора системы «Мир». Американский Минфин также имеет возможность вводить ограничения против зарубежных банков за обход антироссийских санкций

В конце марта российский пластик перестали принимать в большинстве армянских финансовых организаций. В начале апреля с картами «Мир» прекратил работать крупнейший казахстанский банк — Halyk Bank. С 5 апреля «Мир» перестал работать в Киргизии.

Теги
Иран платежная система Россия Карты «Мир»
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