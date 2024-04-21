FT назвала секрет успеха турецких авиакомпаний после COVID

FT: авиакомпании Турции выиграли от ставки на быстрое восстановление после COVID

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Турецкие аэропорты и авиакомпании стали доминирующим игроком на европейском рынке в результате инвестиций и ставок на то, что международные перевозки оправятся от пандемии COVID-19 быстрее, чем ожидали конкуренты, пишет Financial Times.

Две ведущие авиакомпании страны, Turkish Airlines и лоукостер Pegasus Airlines, по итогам 2023 года перевезли 115 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2019 году, за год до начала пандемии.

По данным исследовательской компании OAG, международный аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом европейского региона по числу рейсов, а Turkish Airlines стала третьей по загруженности авиакомпанией после лоукостеров Ryanair и EasyJet.

Рост обусловлен тем, что авиакомпании и аэропорты страны инвестировали в модернизацию инфраструктуры и парка самолетов и быстро восстановили пропускную способность после пандемии коронавируса, пишет газета.

Подъем турецкой авиации резко контрастирует с картиной у их ведущих европейских конкурентов. British Airways, Air France-KLM и Lufthansa до сих пор не восстановили свой уровень перевозок по сравнению с 2019 годом, отмечает FT.

30 марта издание Turizm Guncel сообщило, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines столкнулась с запретом на полеты через страны ЕС, из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом.

Издание Airways Magazine ранее сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что на Анкару оказывают давление из-за антироссийских ограничений, однако между Россией и Турцией «позитивные отношения».